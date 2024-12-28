Байден пожалел, что отказался участвовать в президентской гонке 2024 года

ВАШИНГТОН, 29 декабря, ФедералПресс. Президент США Джо Байден выразил сожаление по поводу своего решения не участвовать в выборах главы государства, полагая, что мог бы обойти республиканца Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии