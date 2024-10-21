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Суд обязал мэрию обеспечить 11 улиц ливневками

Суд обязал мэрию обеспечить 11 улиц ливневками

В Новосибирске по решению суда оборудуют ливневые канализации на одиннадцати улицах. Центральный районный суд обязал мэрию Новосибирска организовать «надлежащее водоотведение путем обустройства водоотводных сооружений и (или) ливневой канализации».

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