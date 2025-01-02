Для иностранных абитуриентов в России захотели ввести единый экзамен

Путин поручил создать единый вступительный экзамен по русскому для иностранцев Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по введению единого вступительного экзамена по русскому языку для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы.
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