NBC: демократы и республиканцы в сенате США не договорились по сделке об Украине

Демократическая и республиканская партии США, пытаясь достичь соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, провалили переговоры в отношении запроса президента Джо Байдена о дополнительной поддержке Израиля, Тайваня и Украины.