В Германии заявили о небходимости потратить миллиарды на строительство бомбоубежищ

Новый генеральный директор Ассоциации городов и муниципалитетов Германии Андре Бергхеггер заявил, что власти страны должны в течение 10 лет тратить по 1€ млрд на нужды гражданской обороны, в первую очередь, на строительство бункеров и бомбоубежищ.