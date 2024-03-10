В Германии заявили о небходимости потратить миллиарды на строительство бомбоубежищ

Новый генеральный директор Ассоциации городов и муниципалитетов Германии Андре Бергхеггер заявил, что власти страны должны в течение 10 лет тратить по 1€ млрд на нужды гражданской обороны, в первую очередь, на строительство бункеров и бомбоубежищ.
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