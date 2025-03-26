Операторы FPV-дронов 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии охотятся на автотранспорт ВСУ.
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Операторы FPV-дронов 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии охотятся на автотранспорт ВСУ.
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