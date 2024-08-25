Конгрессвумен Тейлор-Грин после задержания Дурова заявила о нападках на свободу слова

Мнения и голоса людей стали вдруг серьезной угрозой, заметила 25 августа член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин, комментируя пост журналиста Такера Карлсона в соцсети Х на тему задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова.