Конгрессвумен Тейлор-Грин после задержания Дурова заявила о нападках на свободу слова

Мнения и голоса людей стали вдруг серьезной угрозой, заметила 25 августа член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин, комментируя пост журналиста Такера Карлсона в соцсети Х на тему задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии