Еда из ресторана ФСИН и занятия в тренажерке за деньги: правозащитница рассказала, в каких условиях сидит блогер Илья Ремесло

Мужчина, арестованный до 16 сентября по делу о фейках об Армии России, находится в СИЗО-7 в КапотнеБлогер Илья Ремесло может заказывать еду из ресторана и качаться в тренажерке за деньги, находясь в СИЗО-7 в Капотне.