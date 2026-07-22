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Еда из ресторана ФСИН и занятия в тренажерке за деньги: правозащитница рассказала, в каких условиях сидит блогер Илья Ремесло

Еда из ресторана ФСИН и занятия в тренажерке за деньги: правозащитница рассказала, в каких условиях сидит блогер Илья Ремесло

Мужчина, арестованный до 16 сентября по делу о фейках об Армии России, находится в СИЗО-7 в КапотнеБлогер Илья Ремесло может заказывать еду из ресторана и качаться в тренажерке за деньги, находясь в СИЗО-7 в Капотне.

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