ФАС предлагает расширить список товаров для внебиржевых договоров

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС России) разработала проект постановления Правительства РФ, которое предусматривает внесение изменений в Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра.