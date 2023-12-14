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ФАС предлагает расширить список товаров для внебиржевых договоров

ФАС предлагает расширить список товаров для внебиржевых договоров

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС России) разработала проект постановления Правительства РФ, которое предусматривает внесение изменений в Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра.

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