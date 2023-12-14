ФАС предлагает расширить список товаров для внебиржевых договоров

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС России) разработала проект постановления Правительства РФ, которое предусматривает внесение изменений в Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра.
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