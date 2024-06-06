Глава Подмосковья Воробьев заявил, что на месте «Крокуса» могут сделать сквер

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на Петербургском международном экономическом форуме сообщил о возможности создания памятного сквера на месте трагедии в «Крокус сити холле», где 22 марта произошел теракт, унесший жизни 145 человек.
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