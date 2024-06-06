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Глава Подмосковья Воробьев заявил, что на месте «Крокуса» могут сделать сквер

Глава Подмосковья Воробьев заявил, что на месте «Крокуса» могут сделать сквер

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на Петербургском международном экономическом форуме сообщил о возможности создания памятного сквера на месте трагедии в «Крокус сити холле», где 22 марта произошел теракт, унесший жизни 145 человек.

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