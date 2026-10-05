В Курске от обломков дрона пострадали три человека

Среди пострадавших — 8-летняя девочка с ссадинами рук, мужчина 61 года с открытым переломом ноги и 27-летний молодой человек с травмой головы.
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