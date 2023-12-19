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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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За два года по специальности “цифровой инженер” подготовлено около 800 специалистов

За два года по специальности “цифровой инженер” подготовлено около 800 специалистов

Около 800 цифровых инженеров подготовлены за два года Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил горожанам, что в течение прошлого и текущего годов по программам, разработанным в столице, было обучено около 800 специалистов по специальности «Цифровой инженер».

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