За два года по специальности “цифровой инженер” подготовлено около 800 специалистов

Около 800 цифровых инженеров подготовлены за два года Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил горожанам, что в течение прошлого и текущего годов по программам, разработанным в столице, было обучено около 800 специалистов по специальности «Цифровой инженер».
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