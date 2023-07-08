С Украины придется уйти. "Кинжалы" на Кубе покажут США, где дверь

Боже, сколько эмоций! Да ещё и капсом! О каком запросе и предложении речь, эмоциональный вы наш? Мигель Диас-Канель был в России когда? - в конце ПРОШЛОГО года, и с тех пор насчёт базы и прочего - тишина. Никаких предложений в МО оттуда не поступало. И вся дележка шкуры неубитого медведя здесь с подачи Леонкова только в мечтах, к великому сожалению. Успокойтесь, никто в правительстве никакую резину не тянет. Автор с Леонковым, подсчитывая все выгоды нашего возвращения на Кубу, не говорят, что нас ТУДА НЕ ЗОВУТ . И это только одна сторона медали.

Вера смелых

Танечка, Вы неисправимый оптимист! )) Я даже завидую Вам, немного. )) А в чем там Кубе надо помочь победить? Они, вроде, ни с кем не воюют.. вот , сравнительно недавно была там.. кроме бедности и.. кое-чего ещё бороться не с чем. Можно горячо желать возвратиться на Кубу, но нас туда.. пока не зовут. Мигель побывал, поговорил, да и насчёт баз и тому подобного - молчок! После смерти Фиделя на Кубе многое изменилось, в частности, дух команданте в народе потух... Про Вьетнам - кому и быть там, да не нам... Тоже это уже совсем другой Вьетнам -недавно там разрешили однополые браки... Сербии помочь... вот тут у меня сердце щемит, чисто по личной причине, но , кроме дип..поддержки, мы сейчас совсем мало что можем сделать. Посмотрите, кто сейчас в правительстве Сербии - кто им доктор?... Честно, мне так жаль Вас разочаровывать... но .. реальность такая ,какая есть. "Я землю покинул, пошёл воевать, чтоб землю крестьянам в Гренаде отдать!"...наверное, это у русских в генах...