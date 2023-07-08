Заноза

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  • Вера смелых
    Танечка, Вы неисправимый оптимист!  )) Я даже завидую Вам, немного.  ))  А в чем там Кубе надо помочь победить? Они, ...С Украины придетс...
  • Вера смелых
    Валера, ради Бога, объясните, как может строительство " корячиться"?!  Это какая-то инновация в строительстве? ))С Украины придетс...
  • Вера смелых
    Боже, сколько эмоций! Да ещё и капсом! О каком запросе и предложении речь, эмоциональный вы наш? Мигель Диас-Канель б...С Украины придетс...

С Украины придется уйти. "Кинжалы" на Кубе покажут США, где дверь

С Украины придется уйти. "Кинжалы" на Кубе покажут США, где дверь

Огромное число наших нынешних проблем уходит корнями в горбачёвско-ельцинскую эпоху. Тогда развалить сумели не только СССР, но и мощную преграду на пути продвижения НАТО на восток – блок стран Варшавского договора.

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Комментарии
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Вера смелых
Боже, сколько эмоций! Да ещё и капсом! О каком запросе и предложении речь, эмоциональный вы наш? Мигель Диас-Канель был в России когда? - в конце ПРОШЛОГО года, и с тех пор насчёт базы и прочего - тишина. Никаких предложений в МО оттуда не поступало. И вся дележка шкуры неубитого медведя  здесь с подачи Леонкова только в мечтах, к великому сожалению. Успокойтесь, никто в правительстве никакую резину не тянет. Автор с Леонковым, подсчитывая  все выгоды нашего возвращения на Кубу, не говорят, что нас ТУДА НЕ ЗОВУТ . И это только одна сторона медали.
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29 мин.
Вера смелых
Валера, ради Бога, объясните, как может строительство &quot; корячиться&quot;?!  Это какая-то инновация в строительстве? ))
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25 мин.
Вера смелых
Танечка, Вы неисправимый оптимист!  )) Я даже завидую Вам, немного.  ))  А в чем там Кубе надо помочь победить? Они, вроде, ни с кем не воюют.. вот , сравнительно недавно была там.. кроме бедности и.. кое-чего ещё бороться не с чем.  Можно горячо желать возвратиться на Кубу, но нас туда.. пока не зовут. Мигель побывал, поговорил, да и насчёт баз и тому подобного - молчок!  После смерти Фиделя на Кубе многое изменилось, в частности, дух команданте  в народе потух...   Про Вьетнам - кому и быть там, да не нам... Тоже это уже совсем другой Вьетнам -недавно там разрешили однополые браки... Сербии помочь... вот тут у меня сердце щемит, чисто по личной причине, но , кроме дип..поддержки, мы сейчас совсем мало что можем сделать. Посмотрите, кто сейчас в правительстве Сербии - кто им доктор?... Честно, мне так жаль Вас разочаровывать... но .. реальность такая ,какая есть.           &quot;Я землю покинул, пошёл воевать, чтоб землю крестьянам в Гренаде отдать!&quot;...наверное, это у русских в генах...
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5 мин.

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