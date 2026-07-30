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«Енисей» объявил о подписании Ивана Белоусова

Красноярский «Енисей» официально подтвердил переход 25-летнего защитника Ивана Белоусова (197 см). Игрок принял участие в 18 матчах прошедшего розыгрыша Единой лиги ВТБ за УНИКС, проводя на площадке в среднем 9,5 минуты с показателями в 2,7 очка, 1,2 подбора и 0,8 передачи.

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