Финансовый консультант Трофименко: чаще всего банки снижают проценты по кредитам летом

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В какое время лучше брать кредит, а когда стоит выдержать паузу, в интервью радио Sputnik рассказала финансовый консультант Ольга Трофименко.
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