В Москве проходит выставка, посвященная истории казачества

27 января 2025 года в Российском государственном архиве социально-политической истории состоялось открытие историко-документальной выставки «Казачество и Церковь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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