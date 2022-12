Эксперты ходе конференции IF Conf 2022 обсудили перспективы акций сектора продуктового ритейла. Как отметил руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиции» Кирилл Комаров, важный показатель в ритейле – это like for like рост продаж.