Bloomberg: Турция готовит встречу по разрешению конфликта на Украине

По данным агентства, на встрече будут обсуждаться «пути достижения долгосрочного мира на Украине».<strong>Турецкие власти инициировали проведение в октябре в Стамбуле большой международной встречи по урегулированию военного конфликта на Украине.
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