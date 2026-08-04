Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Бакшеевка в Харьковской области

Министерство обороны сообщило о взятии под контроль села Бакшеевка в Харьковской области. Кроме того, как заявили в ведомстве, российские Вооруженные силы в течение суток нанесли удары по объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам Украины.
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