В Ивановском воздушно-десантном соединении стартовала активная фаза совместного учения подразделений ВДВ РФ и ССО РБ

На базе Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения стартовала активная фаза совместного российско-белорусского тактического учения разведывательных подразделений воздушно-десантных войск и сил специальных операций вооруженных сил России и БеларусиНа базе Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения стартовала активная фаза совместного российско-белорусского тактического учения разведывательных подразделений воздушно-десантных войск и сил специальных операций вооруженных сил России и Беларуси.