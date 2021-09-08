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В Ивановском воздушно-десантном соединении стартовала активная фаза совместного учения подразделений ВДВ РФ и ССО РБ

На базе Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения стартовала активная фаза совместного российско-белорусского тактического учения разведывательных подразделений воздушно-десантных войск и сил специальных операций вооруженных сил России и БеларусиНа базе Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения стартовала активная фаза совместного российско-белорусского тактического учения разведывательных подразделений воздушно-десантных войск и сил специальных операций вооруженных сил России и Беларуси.

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