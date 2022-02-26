Театр абсурда

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Байден отказался начинать Третью мировую войну, надеется победить экономикой

Байден отказался начинать Третью мировую войну, надеется победить экономикой

Он так и сказал:- У вас есть два варианта — начать Третью мировую войну, вступить в войну с Россией буквально, или второй — убедиться, что страна, которая действует так вопреки международному праву, в конечном итоге заплатит цену за то, что сделала.

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