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Лантратова: нужно не запрещать ГДЗ, а изменить подход к домашнему заданию

Лантратова: нужно не запрещать ГДЗ, а изменить подход к домашнему заданию

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал запретить сайты с готовыми домашними заданиями, депутат Госдумы Яна Лантратова в ответ заметила, что такая мера, если ее примут, навряд ли поможет решить проблему списывания.

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