ГУК и УЖКХ пойманы на лжи в «Умном Смоленске»

Сведения по решению проблем не соответствовали действительности «Городская управляющая компания» и УЖКХ Смоленска попались на недостоверных сведениях: об этом свидетельствуют жалобы горожан на платформу «Умный Смоленск».
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