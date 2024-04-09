Юрист оценил последствия возвращения моратория на штрафы застройщикам

Эксперт пояснил, чем грозит дольщикам постановление правительства. Руководитель Межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей «Юрсервис» Дмитрий Волнухин прокомментировал решение правительства РФ о моратории на штрафы застройщикам.
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