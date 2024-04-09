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Юрист оценил последствия возвращения моратория на штрафы застройщикам

Юрист оценил последствия возвращения моратория на штрафы застройщикам

Эксперт пояснил, чем грозит дольщикам постановление правительства. Руководитель Межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей «Юрсервис» Дмитрий Волнухин прокомментировал решение правительства РФ о моратории на штрафы застройщикам.

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