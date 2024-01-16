Романо: Де Росси станет главным тренером «Ромы»

Бывший полузащитник «Ромы» и сборной Италии по футболу Даниеле Де России возглавит римский клуб. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, Де Росси будет тренировать римлян как минимум до конца нынешнего сезона.
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