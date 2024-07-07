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Царьград

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Диетолог Комиссарова: полный отказ от сахара принесёт больше вреда, чем пользы

Диетолог Комиссарова: полный отказ от сахара принесёт больше вреда, чем пользы

Сахар и сладости должны присутствовать в рационе тех, кто следит за своим здоровьем. Вместо них лучше отказаться от более вредных продуктов, например от мясных полуфабрикатов.

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