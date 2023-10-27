В ВОЗ заявили о гибели 16 медработников в секторе Газа с 7 октября

За период с 7 октября в секторе Газа 16 медработников погибли, ещё 30 получили ранения, всего было зарегистрировано 75 атак на сферу здравоохранения, заявил представитель ВОЗ в Палестине Ричард Пеперкорн.
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