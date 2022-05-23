Огурцы плодоносят, как сумасшедшие: что я кладу в лунку при посадке + одна важная подкормка во время цветения

Ждать хорошего урожая огурцов на обедненных почвах не стоит. К сожалению, не все огородники имеют возможность регулярно обогащать свой участок навозом и прочей органикой.
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