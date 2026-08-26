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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Авербух об Алисе Лью: «После такого триумфа войти в новый сезон было бы сложно. Чтобы никому не проигрывать, она приняла зрелое решение»

Хореограф Илья Авербух высказался о решении олимпийской чемпионки Милана-2026 Алисы Лью пропустить сезон-2026/27.

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