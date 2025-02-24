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Трамп показал истинное место Макрона. Оставалось только махнуть рукой

Трамп показал истинное место Макрона. Оставалось только махнуть рукой

Президент США Дональд Трамп указал своему европейскому коллеге Эммануэлю Макрону на его истинное место.

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