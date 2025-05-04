Европейские цены на газ растут на фоне сигналов из Китая о переговорах с США Цены на природный газ в Европе выросли после заявлений Китая о возможных торговых переговорах с США.
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Европейские цены на газ растут на фоне сигналов из Китая о переговорах с США Цены на природный газ в Европе выросли после заявлений Китая о возможных торговых переговорах с США.
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