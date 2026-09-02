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Cartier выходит за пределы украшений: у бренда появилась новая it-bag

Cartier выходит за пределы украшений: у бренда появилась новая it-bag

Cartier делает шаг за пределы ювелирных коллекций. 1 сентября французский Дом представил новую Clash de Cartier Bag — сумку, которая переносит характерный код одноимённой линии украшений в мир аксессуаров.

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