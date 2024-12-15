На новогодних каникулах россиян отправятся в путешествия по Африке и Азии

Среди россиян, которые выделили на новогоднее путешествие от 100 до 300 тысяч рублей (таких 64%), наиболее популярными оказались поездки в Африку (Марокко, ЮАР, Египет), а те, кто предпочел остаться в стране в этот период, признались, что проведут время в Москве и Санкт-Петербурге.