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Француз убил двух детей и тещу и отправил жене видео с расправой

Француз убил двух детей и тещу и отправил жене видео с расправой

РЕН ТВ Во Франции мужчина заснял на видео убийство двоих детей и тещи, а после отправил его жене. Об этом 3 сентября сообщило французское издание Le Figaro со ссылкой на источники.

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