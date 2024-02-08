РИА Новости: Турция заявит Путину о готовности организовать встречу с Зеленским

АндрейБорков

В качестве кого будет Зеленский на предполагаемой встрече с Путиным? Кто такой Зеленский? Что могут обсуждать на какой то встрече Президент РФ и глава националистической террористической организации под названием УкРуина? Как себе такое можно представить? Заявлено же, что с террористами переговоры не выдуться, террористы или сдаются или их уничтожают, третьего не дано. Турки хотят именно этого, третьего. Если наш Президент на такое согласиться, то про уважение к нему можно будет забыть. В данном конкретном случае поговорка ХУДОЙ МИР ЛУЧШЕ ДОБРОЙ ВОЙНЫ не работает.