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Газета.ру

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РИА Новости: Турция заявит Путину о готовности организовать встречу с Зеленским

РИА Новости: Турция заявит Путину о готовности организовать встречу с Зеленским

Руководство Турции в ходе планируемого визита президента России Владимира Путина в очередной раз заявит, что готова организовать его встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Комментарии
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АндрейБорков
В качестве кого будет Зеленский на предполагаемой встрече с Путиным? Кто такой Зеленский? Что могут обсуждать на какой то встрече Президент РФ и глава националистической террористической организации под названием УкРуина? Как себе такое можно представить? Заявлено же, что с террористами переговоры не выдуться, террористы или сдаются или их уничтожают, третьего не дано. Турки хотят именно этого, третьего. Если наш Президент на такое согласиться, то про уважение к нему можно будет забыть. В данном конкретном случае поговорка ХУДОЙ МИР ЛУЧШЕ ДОБРОЙ ВОЙНЫ не работает.
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17 час.

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