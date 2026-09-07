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Газета.ру

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Певец Марк Тишман сообщил, что начал заниматься спортом

Певец Марк Тишман сообщил, что начал заниматься спортом

Певец Марк Тишман рассказал «Пятому каналу», что начал заниматься спортом.По словам Тишмана, уже около полутора года он ходит в спортзал три раза в неделю.

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