Липецкая УК «Малахит» избежала банкротства по иску «Новитэна»

Липецкий арбитражный суд завершил производство по делу о банкротстве управляющей компании «Монолит».Липецкий арбитражный суд завершил производство по делу о банкротстве управляющей компании «Монолит», сообщила пресс-служба суда.
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