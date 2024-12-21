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Новости Липецка

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Липецкая УК «Малахит» избежала банкротства по иску «Новитэна»

Липецкая УК «Малахит» избежала банкротства по иску «Новитэна»

Липецкий арбитражный суд завершил производство по делу о банкротстве управляющей компании «Монолит».Липецкий арбитражный суд завершил производство по делу о банкротстве управляющей компании «Монолит», сообщила пресс-служба суда.

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