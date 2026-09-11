Атаку дронов ВСУ отразили в Удмуртии

ИЖЕВСК, 11 сентября, ФедералПресс. Три района Удмуртии подверглись атаке БПЛА утром 11 сентября. Об этом сообщила врио главы республики Ольга Абрамова.
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