Позитив для оптимистов

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Кандолиза Райс сдала планы США на Европу и Россию

Кандолиза Райс сдала планы США на Европу и Россию

RON КОНДОЛИЗА РАЙС СДАЛА ПЛАНЫ США НА ЕВРОПУ И РОССИЮ Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс сдала планы Америки на Европу и Россию.

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