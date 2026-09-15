«Первое условие – делать для жителей»: как в Казани развивают городскую среду

Соучаствующее проектирование, компромисс по третьей очереди набережной Кабана и реконструкция исторической части Зооботсада – эти темы стали ключевыми на круглом столе «Качество жизни в Татарстане: устойчивая среда обитания».
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