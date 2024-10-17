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Глава ЕК фон дер Ляйен: в ЕС обсуждают меры для пограничных с Россией стран

Глава ЕК фон дер Ляйен: в ЕС обсуждают меры для пограничных с Россией стран

Главы государств и правительств Евросоюза рассматривают принятие срочных шагов для защиты рубежей стран, имеющих общую границу с Россией и Белоруссией, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

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