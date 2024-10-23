Старая схема: российский газ возвращается в ЕС, пока Азия обращается к сырью из США

После почти трех лет сильного и глубокого переформатирования глобального энергетического рынка он, похоже, находит свою стабильную точку начала в возвращении к прежним эффективно работавшим принципам и логистике.
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