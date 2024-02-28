«Мы за федерализацию помощи всем «редким» пациентам»

Особо сложная ситуация с обеспечением лекарствами пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями складывается в Алтайском крае, Башкирии и Ульяновской области, причем основные проблемы испытывают взрослые, рассказал в интервью «Известиям» сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев.
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