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У Аксеновой сбылась мечта

У Аксеновой сбылась мечта

На премьере картины «Майор Гром: Игра» Любовь призналась, что наконец-то исполнилась ее давняя. Любовь Аксенова Legion-Media На премьере картины «Майор Гром: Игра» Любовь призналась, что наконец-то исполнилась ее давняя мечта: «Я всегда хотела сняться в комиксе — это особенный жанр, очень интересный.

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