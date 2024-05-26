У Аксеновой сбылась мечта

На премьере картины «Майор Гром: Игра» Любовь призналась, что наконец-то исполнилась ее давняя. Любовь Аксенова Legion-Media На премьере картины «Майор Гром: Игра» Любовь призналась, что наконец-то исполнилась ее давняя мечта: «Я всегда хотела сняться в комиксе — это особенный жанр, очень интересный.
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