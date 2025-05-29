Андрей Сицко временно возглавит Росохотрыболовсоюз

После того, как Татьяна Арамилева ушла с поста президента организации, большинством голосов был избран новый президент В Российском союзе охотников и рыболовов (РОРС) после ухода Татьяны Арамилевой с поста председателя организации состоялось голосование по выборам исполняющего обязанности президента, на котором большинством голосов был избран бывший заместитель председателя Андрей Сыцко.
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