Андрей Сицко временно возглавит Росохотрыболовсоюз

﻿﻿После того, как Татьяна Арамилева ушла с поста президента организации, большинством голосов был избран новый президент В Российском союзе охотников и рыболовов (РОРС) после ухода Татьяны Арамилевой с поста председателя организации состоялось голосование по выборам исполняющего обязанности президента, на котором большинством голосов был избран бывший заместитель председателя Андрей Сыцко.