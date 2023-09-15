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Новое слово в технологии патрулирования: электромотоцикл, дрон и шлем виртуальной реальности под управлением искусственного интеллекта

Новое слово в технологии патрулирования: электромотоцикл, дрон и шлем виртуальной реальности под управлением искусственного интеллекта

Проект «3Х» — транспортно-информационная система сопровождения патрульно-постовой службы. Этот проект разрабатывает команда российских специалистов «АК факультет», которая имеет большой опыт в области авиации, робототехники и виртуальной реальности.

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