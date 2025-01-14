Пройссен – Гройтер Фюрт – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Бундеслига 2 Германия, 18 января 2025

В субботу, 18 января, сыграют Пройссен и Гройтер Фюрт в матче 18 тура Бундеслиги 2 Германии. ➡️ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
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