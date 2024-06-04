«Поверить в себя»: юные виртуозы Казани соберутся на конкурс

Произведения Баха, Генделя, а также музыку известных татарских композиторов Яхина и Бакирова, яркие джазовые номера и современную обработку народных песен представят участники Гала-концерта I конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани/2024», который состоится в столице Татарстана 5 июня.