Били по голове и дергали за волосы: в Сочи не только возбудили уголовное дело, но и задержали двух воспитательниц за издевательства над детьми

Били по голове и дергали за волосы: в Сочи не только возбудили уголовное дело, но и задержали двух воспитательниц за издевательства над детьмиВ Сочи следователи задержали двух сотрудниц детского сада — 54-летнюю воспитательницу и 39-летнюю учителя-дефектолога.
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