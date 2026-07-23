Били по голове и дергали за волосы: в Сочи не только возбудили уголовное дело, но и задержали двух воспитательниц за издевательства над детьми

Били по голове и дергали за волосы: в Сочи не только возбудили уголовное дело, но и задержали двух воспитательниц за издевательства над детьмиВ Сочи следователи задержали двух сотрудниц детского сада — 54-летнюю воспитательницу и 39-летнюю учителя-дефектолога.