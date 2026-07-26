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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Крикунов: «Футболисты больше минуты за матч быстро не бегают. В хоккее энергозатраты больше»

Владимир Крикунов считает, что в футболе игроки мало действуют на максимальной скорости. Ранее экс-футболист сборной России Игорь Колыванов заявил , что «футбол – это не хоккей, где вышел, отыграл 20 секунд и на лавочку сел».

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